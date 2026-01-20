“Un golpe, uno con otro, nada más”: Distracción al volante provoca accidente múltiple en la Santos Dumont

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en el quinto anillo de la avenida Santos Dumont, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó al menos cinco vehículos con daños materiales de consideración, aunque no se reportaron personas heridas.

El hecho ocurrió cuando una vagoneta de color blanco impactó contra otro motorizado, provocando una colisión en cadena que involucró a varios vehículos que circulaban por la zona

“Un golpe, uno con otro, nada más”, relató el conductor del vehículo que habría ocasionado el accidente, al ser consultado sobre cómo se produjo el hecho.

El mismo conductor admitió una distracción al volante. “Nos hemos distraído y lo golpeé. No hay heridos, solo daño material. Estaba solo”, añadió, descartando inicialmente la existencia de víctimas.

De acuerdo con el testimonio de uno de los conductores afectados, el impacto se produjo a alta velocidad. “Son cinco los vehículos afectados; dos se fueron porque tenían que entrar a trabajar. El blanco venía con alta velocidad, le dio a la camioneta, la camioneta me dio a mí, después le dio al otro auto y a otro que estaba delante más”, explicó.

Asimismo, surgieron dudas sobre un posible consumo de alcohol por parte del conductor de la vagoneta blanca. “Puede ser que sí. Hay que hacerle el alcohotest, pero venía fuerte. Él no sabe qué pasó. Primero dijo que se durmió, después que fueron sus frenos”, añadió otro de los involucrados.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad Operativa de Tránsito, que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades, además de efectuar las pruebas de rigor al conductor involucrado.

