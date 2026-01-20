Santa Cruz activará plan masivo de desalojo en 300 predios tomados ilegalmente

El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha formalizado el inicio de una ofensiva legal y logística para recuperar 300 propiedades ocupadas de forma irregular en el departamento.

En un mensaje directo hacia los ocupantes, la autoridad advirtió: “Se los estamos adelantando para que tomen sus previsiones, para que se salgan antes de que lo hagamos con la fuerza pública”.

El plan estratégico de desalojo inmediato se ha estructurado en coordinación con el Gobierno Central y será presentado oficialmente este jueves en la emblemática Casa de Gobierno. Tras la socialización del documento, Camacho sentenció que “se les va a dar 24 horas para que empiecen a desalojar y posterior a eso iniciaremos con el desalojo en coordinación con la alcaldía y las Fuerzas Armadas”.

La intervención conjunta busca no solo la restitución de los predios, sino también establecer una presencia permanente que evite nuevas tomas en las zonas afectadas. Según explicó el Gobernador, la integración de distintos niveles del Estado en este operativo responde a que “la idea de hacerlo de esa forma es para garantizar no solo el desalojo, sino que no vuelvan a asentarse”.

