Justicia ratifica juicio ordinario para Luis Arce por el Fondo Indígena

La Sala Penal rechazó el pedido del expresidente para que su caso se tramite como juicio de responsabilidades; Arce es investigado por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes durante su gestión como ministro de Economía.

Red Uno de Bolivia

22/01/2026 16:59

Foto: Red Uno

La Sala Penal Cuarta negó este jueves la apelación incidental presentada por el expresidente Luis Arce Catacora, ratificando que el proceso por el Caso Fondo Indígena continuará por la vía del juicio ordinario.

La decisión de la justicia rechaza el pedido de Arce para que la investigación en su contra sea tratada por un tribunal especial mediante un juicio de responsabilidades, pese a que los presuntos delitos ocurrieron mientras ocupaba el cargo de Ministro de Economía. La resolución fue leída durante la audiencia virtual de este jueves.

El expresidente había argumentado que, al haber estado como ministro de Economía y Finanzas Públicas, correspondía que se aplicara la Ley 2445, que establece la sustanciación y resolución de los juicios de responsabilidades para autoridades de alto rango.

Arce es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en relación con su participación en el directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc).

Actualmente, el expresidente Arce permanece recluido de manera preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, mientras el proceso sigue su curso por la vía ordinaria.

