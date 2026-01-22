Rodrigo Paz impulsa agenda productiva en reunión clave con el Banco Mundial

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, utilizó sus canales digitales oficiales para informar sobre un encuentro estratégico sostenido con altos representantes del Banco Mundial. Durante esta sesión de trabajo, las autoridades evaluaron diversos mecanismos de cooperación técnica y financiera destinados a fortalecer el crecimiento interno.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes del intercambio y destacó la importancia de estas alianzas para el desarrollo nacional.

En su mensaje, Paz fue enfático al señalar que en la cita "abordamos temas productivos para el país", subrayando la prioridad de su gestión hacia el sector económico.

Este acercamiento busca consolidar proyectos de inversión que generen un impacto directo en la sostenibilidad y competitividad de las industrias bolivianas. Se espera que en los próximos días se brinden mayores detalles sobre los acuerdos específicos derivados de este diálogo con el organismo internacional.

