Hacia un modelo descentralizado: Paz Pereira busca entregar el 50% de recursos a las regiones

El presidente de nuestro país, Rodrigo Paz Pereira marcó un punto de inflexión en su discurso político al definirse abiertamente como "antigobierno y anti-Estado centralista".

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que "la ideología no te da de comer" frente a la necesidad de generar empleo y obras.

Paz Pereira criticó duramente la estructura actual del país, donde el Gobierno nacional concentra el 80% de los recursos económicos disponibles. Para revertir esta situación, el jefe de Estado se comprometió a construir un modelo desde las regiones que devuelva el poder financiero a la ciudadanía.

La propuesta central consiste en transferir el 50% de los recursos estatales directamente a los departamentos y municipios de Bolivia. Bajo este esquema, los gobiernos locales tendrían la responsabilidad de administrar los fondos destinados a desarrollo, salud y educación de manera autónoma.

El mandatario enfatizó que esta medida es vital para que sean los propios habitantes quienes reactiven la economía de sus regiones.

Según sus declaraciones, el objetivo es garantizar que "la plata les llegue a ustedes" para eliminar la dependencia de las decisiones tomadas en el centro del país.

Finalmente, el presidente reafirmó que su compromiso está con el bienestar tangible de la población por encima de cualquier postura dogmática. Con este giro hacia la descentralización, busca consolidar un sistema donde el trabajo y la gestión local sean los motores del crecimiento nacional.

