A tiros asaltan a una persona y le arrebatan Bs 300 mil en el cuarto anillo de la Santos Dumont

Un violento asalto se registró pasado el mediodía este miércoles en la zona del cuarto anillo de la avenida Santos Dumont, en Santa Cruz, donde un transeúnte fue interceptado por delincuentes armados que le arrebataron un maletín que, según información extraoficial, contenía alrededor de Bs 300.000.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes se desplazaban en una motocicleta. Uno de ellos realizó disparos al aire para intimidar a la víctima y asegurar el robo del dinero. Tras cometer el hecho, escaparon con rumbo desconocido.

Minutos después, se conoció que otros dos sujetos a bordo de un vehículo habrían participado en el asalto, lo que hace presumir que se trató de un grupo delictivo organizado.

Vecinos que presenciaron el hecho confirmaron que escucharon el disparo y vieron a los implicados huir.

“Vi a dos en una moto, estaban con casco; escuché un disparo”, relató una mujer que vive cerca del lugar.

Otra testigo aseguró haber visto a los delincuentes forcejear con la víctima: “Uno de la moto estaba agarrando un maletín, no supe si se lo quitaron… Vi a dos en la moto y dos en un vehículo”.

