Tras una operación coordinada con Interpol Uruguay, fue aprehendido en Montevideo el exsacerdote salesiano Juan José San’Anna, acusado de cometer abusos sexuales contra al menos 30 menores en el internado Monseñor Ángel Gelmi, en Tapacarí, Cochabamba, entre 2005 y 2007.

El director nacional de Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, confirmó la captura en tiempo récord. "Logramos reactivar la orden de aprehensión... la Notificación Roja se emite el jueves y el viernes (ayer) ya se logró su aprehensión", explicó Bazoalto.

San’Anna, de nacionalidad uruguaya, huyó a su país de origen tras las primeras denuncias. Bazoalto indicó que el individuo era sacerdote en Tapacarí y las víctimas de los delitos de orden sexual oscilan entre los 6 y 17 años y pertenecían al centro de acogida.

Abusos Sistémicos y 17 Años de Impunidad

El exjesuita Pedro Lima, uno de los denunciantes, informó a Bolivia Tv sobre la gravedad de los hechos, señalando que el exsacerdote abusó y violó a niños quechuas y que él mismo reconoció sus abusos en una entrevista periodística. “Lo más grave es que en Uruguay ya tenía denuncias, y aun así en Cochabamba abusó de casi 30 niños. Entonces hablamos de un delito sistemático”, señaló Lima, quien recordó que existen testigos y religiosas que declararon sobre los hechos en su momento.

El exjesuita destacó la importancia de la aprehensión, lograda tras 17 años de impunidad. “Felicitamos a Interpol Uruguay, y vamos a acompañar todas las gestiones para su extradición y que finalmente sea sometido ante la justicia boliviana”, afirmó. San’Anna, hoy de 51 años, dirigió el ala masculina del internado en Tapacarí, una localidad rural y humilde.

Bolivia Inicia Trámites de Extradición

La Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, confirmó que ya se iniciaron todos los trámites para ejecutar la extradición del exsacerdote a Bolivia, donde deberá responder por las múltiples denuncias en su contra.

Bazoalto detalló que Interpol Bolivia ya confirmó a Uruguay su interés en la extradición. “El lunes ya formalizaremos las notas a nuestras autoridades competentes como también a nuestra cancillería”, concluyó.

