El Alto: Más de 1000 casos de violencia familiar y abuso infantil en 2026

El Mayor Charles Romero, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en El Alto, presentó un informe alarmante sobre la situación de la violencia en la ciudad, destacando un total de más de 1000 casos registrados en lo que va del primer trimestre de 2026.

El Mayor Romero informó que, de los 1093 casos abiertos hasta la fecha, un 77% están relacionados con violencia familiar e intrafamiliar, donde la violencia contra las mujeres dentro del hogar sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades. Estos casos reflejan el persistente problema de la violencia doméstica, que afecta a muchas mujeres en El Alto.

Casos de abuso infantil

Además, el Mayor Romero destacó que la violencia contra menores de edad sigue siendo una preocupación importante. 69 casos de violación y estupro han sido registrados, afectando principalmente a menores de edad.

"Es un tema muy grave para nosotros, ya que las víctimas son niños y adolescentes", dijo Romero, subrayando que estos casos requieren atención urgente.

Violencia en centros educativos

En el informe también se mencionó que, de los casos registrados, 10 casos implican violencia contra menores en el hogar y en centros educativos. Este dato refleja la problemática de abuso físico y psicológico que enfrentan los menores, tanto en sus hogares como en las escuelas, un hecho que preocupa enormemente a la Felcv.

Llamado a la acción

El Mayor Romero hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades para reforzar la prevención y atención de estos casos, buscando soluciones inmediatas para frenar la violencia que afecta a las mujeres y niños en la ciudad.

"Es crucial que se actúe de manera inmediata para proteger a las víctimas de violencia", concluyó el director de la Felcv en El Alto.

El reporte revela una situación alarmante de violencia en El Alto, donde la violencia doméstica y el abuso infantil siguen siendo temas prioritarios para las autoridades. Las estadísticas presentadas por la Felcv El Alto reflejan la necesidad de un enfoque integral en la prevención y atención de estos graves problemas sociales que afectan a la comunidad.

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