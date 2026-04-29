ECEBOL revela compras irregulares de hasta 50 camiones de cemento por persona

La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia (ECEBOL) reveló este lunes graves irregularidades heredadas de gestiones anteriores, relacionadas con la comercialización de cemento y los compromisos de entrega pendientes.

Roberto Luis Justiniano, gerente de SEDEM, explicó que la empresa identificó 49 clientes en rezago desde noviembre de 2025, con una deuda acumulada equivalente a 900 camiones de cemento. Sin embargo, en los pocos meses de gestión de la actual administración, se logró avanzar en la entrega de 205 camiones a 37 clientes, lo que muestra un avance en la regularización de estas deudas.

"No estamos hablando de pequeños consumidores, sino de operadores mayoristas que realizaron compras completamente desproporcionadas", señaló Justiniano.

La empresa estatal detalló que de los 49 clientes, 23 personas registraron compras de más de 10 camiones por cliente, mientras que cinco compradores concentraron más de 50 camiones cada uno, acumulando entre ellos 394 camiones. Además, algunos casos presentan indicios de compras realizadas bajo distintos nombres de facturación, lo que está siendo investigado conforme a la normativa vigente.

Garantía de transparencia y no privatización

A pesar de las irregularidades heredadas, ECEBOL enfatizó que no se comercializa cemento bajo modalidad de preventa, lo que implica que todas las operaciones observadas serán sometidas a una verificación documental para determinar responsabilidades administrativas y comerciales. Además, la empresa aclaró que continuará con el proceso de regularización de entregas pendientes y que no habrá privatización.

En sus declaraciones, Roberto Luis Justiniano reafirmó que ECEBOL no se privatiza, no se remata y no se cierra, sino que se encuentra en un proceso de recuperación y fortalecimiento para seguir siendo una empresa pública estratégica para el país.

"Vinimos a resolver los problemas, no a encubrirlos", enfatizó el gerente.

Operaciones actuales y futuro

A pesar de los desafíos heredados, ECEBOL sigue funcionando con 65 clientes activos y un despacho promedio de 40 camiones por día, lo que equivale a 21.600 sacos diarios o 1.080 toneladas de cemento al día. La empresa continúa abasteciendo el mercado nacional y trabajando para fortalecer sus operaciones y garantizar la transparencia en su gestión.

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