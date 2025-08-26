Tribunal de La Paz condena a dos hombres a 25 y 28 años de prisión por abuso a menores

El Tribunal 1º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres de Caranavi emitió sentencias de 25 y 28 años de prisión contra dos hombres acusados de agresión sexual a menores de edad en casos ocurridos en los municipios de Mapiri y Caranavi, informó este martes el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

El primer sentenciado, Raúl M.G., de 23 años, fue condenado a 25 años de prisión por la agresión sexual contra una niña de 12 años, hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en un campamento minero de Mapiri. La víctima fue atacada mientras se bañaba y, tras sus gritos, el agresor fue retenido por cooperativistas que lo entregaron a la Policía.

El segundo caso corresponde a Sandro F.A.C., de 37 años, quien recibió una sentencia de 28 años de presidio por haber agredido sexualmente a sus tres hijas menores de edad, de 8, 10 y 12 años, en el municipio de Caranavi. Según la investigación, los hechos ocurrieron en contexto de abandono materno —por razones laborales— y consumo de alcohol por parte del agresor.

Durante las audiencias de juicio, el Ministerio Público presentó diversas pruebas que permitieron establecer la responsabilidad de los acusados.

“Se presentó el informe médico forense, valoraciones psicológicas, declaraciones testificales y registros de los hechos, lo que permitió demostrar la autoría y obtener las sentencias”, explicó el fiscal Luis Carlos Torrez.

El Fiscal Litigador Reynaldo Chambi, a cargo de los procesos, destacó la colaboración de las víctimas, sus familiares y las instancias de protección, como la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el caso de Caranavi.

