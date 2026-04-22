Capitán Rodríguez rompe el silencio y califica de "sucia" las acusaciones en su contra

En una declaración cargada de indignación, el Capitán Cristian Rodríguez rompió el silencio para negar rotundamente haber solicitado cobertura para vuelos irregulares a cambio de dinero. El oficial calificó las declaraciones del teniente Manzaneda como una maniobra desesperada de un subalterno que, al verse acorralado por la justicia, intenta desviar la atención hacia sus superiores jerárquicos.

Rodríguez fue enfático al señalar que no existía ningún tipo de sociedad delictiva y que el vínculo entre ambos era estrictamente laboral y de subordinación.

Al respecto, el capitán afirmó: “Es un intento muy bajo y sucio de deslindarse de responsabilidad; no tenía ningún negocio con él, era un subalterno con el que trabajaba”.

Exigencia de justicia frente a "acusaciones temerarias"

Sobre el ‘caso maletas’, el uniformado procesado sostiene que la llamada registrada en el proceso fue malinterpretada malintencionadamente, asegurando que su subordinado solo buscaba orientación técnica en su momento. El Capitán Rodríguez sentenció que “Manzaneda busca librarse de este proceso echándome la culpa a mí, cuando él sabe que me llamó para pedirme un consejo”, concluyendo que se trata de una calumnia que daña su prestigio institucional.

Mira la programación en Red Uno Play