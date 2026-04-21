Revelan chats que confirman que el Capitán Rodríguez sabía del arribo de las 32 maletas

La justicia boliviana se prepara para definir el futuro legal del Capitán Christian Rodríguez, quien enfrenta una audiencia cautelar tras ser vinculado directamente con el polémico arribo de 32 maletas al aeropuerto de Viru Viru. El fiscal Gustavo Adolfo Ríos confirmó que existen diversos indicios, destacando conversaciones halladas del 29 de noviembre de 2025 donde el Teniente Marvin Manzaneda notificaba formalmente al capitán sobre la llegada de la aeronave.

Chats desmienten la versión oficial

La investigación dio un vuelco tras el peritaje técnico realizado al dispositivo móvil que el propio oficial entregó a las autoridades para su respectivo análisis. Según el fiscal Ríos: “Se encontraron conversaciones en las cuales el Tnte. Marvin Manzaneda le hace conocer al capitán referente a la llegada de esta aeronave a territorio boliviano”.

A pesar de la contundencia de los mensajes recuperados, el uniformado sostiene en su comparecencia que no consideró necesario reportar la situación a sus superiores jerárquicos. En su declaración, el Capitán manifiesta que “no habría puesto a conocimiento esta información ya que no se le habría informado en concreto sobre la llegada de esta aeronave”, un argumento que la Fiscalía intentará desestimar en el estrado.

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