¡Existen más de 1.600 cupos! Conozca los requisitos para el Servicio Militar Voluntario

La modalidad permite cumplir el servicio los fines de semana; autoridades detallan requisitos para postular.
21/04/2026 17:02
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El Ministerio de Defensa informó que se encuentran habilitados más de 1.600 cupos para el servicio militar voluntario, una modalidad dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.
Modalidad flexible
Este sistema permite realizar la instrucción los días sábados, facilitando la participación de personas que estudian o trabajan durante la semana.
La iniciativa forma parte del servicio de búsqueda y rescate, con presencia en distintas unidades a nivel nacional.
Requisitos
Para acceder a esta modalidad, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos que puedes presentar del 27 de abril al 30 de mayo.
Formación
Los voluntarios recibirán capacitación en áreas como:
El programa se desarrolla en 20 unidades a nivel nacional, permitiendo a los jóvenes incorporarse en diferentes regiones del país.
Servicio y beneficios
Tras cumplir dos años de servicio, los participantes obtendrán su libreta militar, además de adquirir experiencia en atención de emergencias y apoyo a la población.
Las autoridades convocaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que el servicio no solo permite cumplir con un deber ciudadano, sino también formarse en tareas de rescate y ayuda humanitaria.
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