¡Existen más de 1.600 cupos! Conozca los requisitos para el Servicio Militar Voluntario

El Ministerio de Defensa informó que se encuentran habilitados más de 1.600 cupos para el servicio militar voluntario, una modalidad dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.

Modalidad flexible

Este sistema permite realizar la instrucción los días sábados, facilitando la participación de personas que estudian o trabajan durante la semana.

La iniciativa forma parte del servicio de búsqueda y rescate, con presencia en distintas unidades a nivel nacional.

Requisitos

Para acceder a esta modalidad, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos que puedes presentar del 27 de abril al 30 de mayo.

Fotocopia de carnet de identidad

Certificado de nacimiento original

Grupo sanguíneo

Evaluación médica

Seguro de salud

Formación

Los voluntarios recibirán capacitación en áreas como:

Rescate en alta montaña

Salvamento en ríos

Atención de incendios

Respuesta ante emergencias

Cobertura nacional

El programa se desarrolla en 20 unidades a nivel nacional, permitiendo a los jóvenes incorporarse en diferentes regiones del país.

Servicio y beneficios

Tras cumplir dos años de servicio, los participantes obtendrán su libreta militar, además de adquirir experiencia en atención de emergencias y apoyo a la población.

Las autoridades convocaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que el servicio no solo permite cumplir con un deber ciudadano, sino también formarse en tareas de rescate y ayuda humanitaria.

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