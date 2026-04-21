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¡Existen más de 1.600 cupos! Conozca los requisitos para el Servicio Militar Voluntario

La modalidad permite cumplir el servicio los fines de semana; autoridades detallan requisitos para postular.

Juan Marcelo Gonzáles

21/04/2026 17:02

Foto: Servicio Militar Voluntario SAR FAB
La Paz

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El Ministerio de Defensa informó que se encuentran habilitados más de 1.600 cupos para el servicio militar voluntario, una modalidad dirigida a jóvenes que no pueden asistir de manera permanente a los cuarteles.

Modalidad flexible

Este sistema permite realizar la instrucción los días sábados, facilitando la participación de personas que estudian o trabajan durante la semana.

La iniciativa forma parte del servicio de búsqueda y rescate, con presencia en distintas unidades a nivel nacional.

Requisitos

Para acceder a esta modalidad, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos que puedes presentar del 27 de abril al 30 de mayo.

  • Fotocopia de carnet de identidad
  • Certificado de nacimiento original
  • Grupo sanguíneo
  • Evaluación médica
  • Seguro de salud

Formación

Los voluntarios recibirán capacitación en áreas como:

  • Rescate en alta montaña
  • Salvamento en ríos
  • Atención de incendios
  • Respuesta ante emergencias
  • Cobertura nacional

El programa se desarrolla en 20 unidades a nivel nacional, permitiendo a los jóvenes incorporarse en diferentes regiones del país.

Servicio y beneficios

Tras cumplir dos años de servicio, los participantes obtendrán su libreta militar, además de adquirir experiencia en atención de emergencias y apoyo a la población.

Las autoridades convocaron a jóvenes entre 18 y 30 años a sumarse a esta iniciativa, destacando que el servicio no solo permite cumplir con un deber ciudadano, sino también formarse en tareas de rescate y ayuda humanitaria.

Mira la programación en Red Uno Play

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