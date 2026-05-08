Fallece Samara, reconocida astróloga y recordada voz espiritual que acompañó a generaciones

La televisión cochabambina y el mundo espiritual están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Graciela Torres, más conocida por el público como Samara.

La noticia se conoció este viernes y generó diversas reacciones entre seguidores, amigos y personas que durante años acompañaron sus programas y espacios dedicados a la astrología, la espiritualidad y la metafísica.

Samara alcanzó gran notoriedad en Cochabamba gracias a sus constantes participaciones en medios de comunicación locales, donde se convirtió en una figura reconocida por sus predicciones, mensajes espirituales y estilo particular frente a las cámaras.

Durante años, sus programas lograron consolidar una audiencia fiel interesada en contenidos relacionados con energías, guía espiritual y temas místicos, convirtiéndose en una propuesta diferente dentro de la televisión local.

Aunque en los últimos años se alejó de los medios de comunicación, Graciela Torres continuó vinculada al ámbito espiritual impulsando un centro integral de metafísica, espacio en el que brindaba terapias alternativas, enseñanza metafísica, consejería y orientación espiritual.

La noticia de su fallecimiento provocó mensajes de despedida y recuerdos por parte de seguidores que destacaron el carisma y la cercanía que transmitía en cada una de sus apariciones televisivas.

Hasta el momento, no se dieron a conocer mayores detalles sobre las causas de su fallecimiento.

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