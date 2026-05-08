TEMAS DE HOY:
Secuestro de dos policías Asesinato por celular Mujer carbonizada

15ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Descartan secuestro de dos policías en Santa Cruz

La denuncia generó preocupación y movilización policial durante la mañana de este viernes en la capital cruceña. Horas después, autoridades descartaron que se haya tratado de un secuestro.

Red Uno de Bolivia

08/05/2026 12:42

Descartan secuestro de dos policías en Santa Cruz . Imagen captura.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía descartó este viernes el presunto secuestro de dos efectivos policiales que inicialmente había sido reportado en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra.

La alerta surgió durante la mañana, luego de que se difundiera una denuncia sobre la supuesta retención contra su voluntad de una teniente y un sargento en inmediaciones de la Radial 17 y medio.

Según los primeros reportes, el hecho habría ocurrido en horas de la mañana y movilizó a unidades policiales que iniciaron verificaciones en la zona ante la posibilidad de un plagio.

La situación generó preocupación debido a que la denuncia señalaba que ambos efectivos habrían sido retenidos por personas desconocidas.

Sin embargo, horas más tarde, autoridades policiales descartaron oficialmente que se haya tratado de un secuestro, aunque hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del caso ni sobre el origen de la confusión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD