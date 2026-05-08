Descartan secuestro de dos policías en Santa Cruz

La Policía descartó este viernes el presunto secuestro de dos efectivos policiales que inicialmente había sido reportado en la zona sur de Santa Cruz de la Sierra.

La alerta surgió durante la mañana, luego de que se difundiera una denuncia sobre la supuesta retención contra su voluntad de una teniente y un sargento en inmediaciones de la Radial 17 y medio.

Según los primeros reportes, el hecho habría ocurrido en horas de la mañana y movilizó a unidades policiales que iniciaron verificaciones en la zona ante la posibilidad de un plagio.

La situación generó preocupación debido a que la denuncia señalaba que ambos efectivos habrían sido retenidos por personas desconocidas.

Sin embargo, horas más tarde, autoridades policiales descartaron oficialmente que se haya tratado de un secuestro, aunque hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del caso ni sobre el origen de la confusión.

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