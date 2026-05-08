Ya salió la shortlist de Young Lions Bolivia rumbo a Cannes 2026

“¡Y salió la shortlist más esperada del año!”, reveló Cannes Lions Bolivia a través de sus redes oficiales. De esta lista corta saldrán los dos Young Lions que viajarán a Francia en junio de 2026 para representar a Bolivia en la competencia Young Lions de Cannes Lions International Festival of Creativity, uno de los escenarios más importantes del mundo para las nuevas generaciones de talentos creativos y publicitarios.

“Competir y ganar en Francia es ganar un reconocimiento a nivel mundial, su trabajo queda de por vida en la plataforma de Cannes Lions donde se ven sus nombres. Es una vitrina, porque los ganadores reciben ofertas laborales al mismo momento de salir de la premiación, porque afuera están los cazatalentos para ver quienes ganaron”, señaló Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia.

La expectativa creció durante las últimas semanas, especialmente después de que la organización destacó la alta calidad de las propuestas presentadas y el nivel competitivo alcanzado en esta edición. La iniciativa, impulsada con Cannes Lions Bolivia, en alianza con la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y respaldada por jurados internacionales de primer nivel, busca abrir oportunidades globales para jóvenes creativos bolivianos y conectar el talento nacional con los principales referentes de la industria.

Esta primera versión de los Young Lions Bolivia contó con la participación de 230 jóvenes creativos de agencias de publicidad, anunciantes y freelancers. Los 16 equipos seleccionados en la shortlist de la que saldrán los representantes bolivianos son:

Desiconizados: Mariana Rueda y Sebastian Montero La Familia: Xavier Arandia y Melanie Arandia Stair: Adriana Gutierrez y Nicol Macchiavelli Monochrome: Harold Seltzer y Diana Rojas Plan: Tamara Bascopé y Mauricio Viladegut Marraqueta con Charque: Mariana Cuizaga y Andrés Valencia Los Imaginantes: Luis Chávez y Clara Velez WA creative studio: Pablo Vargas y Mauricio Montaño Barrocos: Erick Garcia y Cristhian Mamani Los Soñadores: Max Mateis y Alan Siñani Altair studio: Tatiana Conde y Nayra Vargas “Arce, Prado, Perez”: Daniel Orellana y Andrea Villena DataBú: Franco Mamani y Mailen Zambrana Tándem: Natalia Nava y Jarima Encinas “Insights Bros”: Andrés Rodríguez y Justin Zamorano La Leyenda de AnNash: Ana Troncoso y Nashira Ríos

Los trabajos de estos 16 equipos seleccionados se encuentran a disposición en la galería virtual de Unifranz: https://abstract.unifranz.edu.bo/young-lions-2026. La selección refleja la diversidad y el crecimiento de la industria creativa boliviana, con equipos provenientes de distintas agencias, estudios y espacios independientes que hoy buscan posicionarse en el radar internacional.

“Las cosas están cambiando en la industria del marketing y publicidad en Bolivia, y este número lo demuestra. Es un evento sin precedentes que superó a varios países de la región -entre ellos a Argentina- y que nos pone al nivel de los más grandes, demostrando lo que queremos hacer en Cannes Lions Bolivia: cambiar el rumbo de la historia de la publicidad boliviana”, se indicó desde la organización.

Young Lions se ha consolidado como una vitrina clave para descubrir nuevas voces creativas y proyectarlas hacia escenarios globales. Para muchos participantes, esta competencia representa no solo una oportunidad profesional, sino también la posibilidad de medir su talento frente a los mejores creativos jóvenes del mundo.

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