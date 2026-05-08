Sucre: Confirman deceso de menor internada por presunto vínculo con un juego online

La niña de 12 años que permanecía internada en el Hospital del Niño de Sucre tras un intento de quitarse la vida presuntamente relacionado con un juego en línea falleció la madrugada de este viernes, según el director del nosocomio, Max Ortuño.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente murió a las 2:15 y sus familiares retiraron el cuerpo cerca de las 5:00 de la madrugada. La menor había sido ingresada al hospital el pasado 5 de mayo luego de ser encontrada en estado crítico tras un presunto ahorcamiento. Desde entonces permanecía bajo atención médica especializada, aunque no logró recuperarse.

Ortuño informó a Correo del Sur que, según los antecedentes del caso, la paciente no habría recibido atención inicial en su seguro de salud a corto plazo el día del incidente.

“Lo ingrato acá es que no lo quisieron recibir, indicando que este tipo de situaciones no atienden en ese centro”, dijo.

Tras esa situación, la menor fue trasladada al Hospital del Niño, donde quedó internada en terapia intensiva con diagnóstico de asfixia mecánica por ahorcamiento.

El caso es investigado por la Policía y autoridades municipales, debido a que preliminarmente se presume que el hecho habría sido inducido mediante un juego online.

Según el informe policial, el hecho se conoció la tarde del 5 de mayo, cuando efectivos acudieron inicialmente al nosocomio Poconas tras recibir una alerta a través de Radio Patrulla 110. Posteriormente, la paciente fue derivada al Hospital del Niño debido a la gravedad de su estado.

La investigación incluye el análisis del teléfono celular de la víctima, que fue secuestrado para determinar el contenido y las posibles interacciones vinculadas al caso.

Por su parte, la secretaria municipal de Desarrollo Humano y Social, Marlene Lirio Betancourt Barroso, indicó previamente que una de las hipótesis apunta a que la menor habría sido inducida mediante un juego online, aunque aclaró que esa información aún debe ser verificada oficialmente.

Finalmente, el director del Hospital del Niño recomendó a los padres de familia supervisar el contenido que consumen sus hijos en dispositivos móviles y reforzar las medidas de prevención y acompañamiento familiar.



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