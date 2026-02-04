Cochabamba: Alcaldía dice que no puede intervenir escuela metropolitana por ser de convenio

La Alcaldía de Cochabamba afirmó que no puede realizar trabajos de mantenimiento en la unidad educativa Metropolitana, ubicada en el Distrito 9, debido a que se trata de una escuela de convenio que no se encuentra en un predio municipal, por lo que escapa de su competencia directa.

La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, explicó que el municipio realiza mantenimiento preventivo en las unidades educativas durante todo el año, con mayor intensidad en los periodos de vacaciones de verano e invierno. Señaló que actualmente se logró intervenir en el 87% de las unidades educativas del municipio.

Sin embargo, aclaró que existen establecimientos donde la Alcaldía no puede ingresar, ya que forman parte del sistema de convenio y no están registrados dentro del sistema fiscal ni construidos en terrenos municipales.

“No podemos hacer ningún tipo de apoyo en predios que no son del municipio, porque no tenemos competencia para el mantenimiento y eso nos expondría a procesos de fiscalización”, indicó.

Rivero subrayó que el proceso de transferencia de infraestructuras educativas, que anteriormente fueron administradas por organizaciones religiosas o instituciones privadas, debe ser gestionado por las propias unidades educativas a través del distrito educativo y el Gobierno nacional, y no por la Alcaldía.

Remarcó que, pese a estas limitaciones, el Municipio ha invertido más de 70 millones de bolivianos en infraestructura educativa durante la anterior gestión y que el mantenimiento preventivo continúa de manera permanente.

Añadió que la Alcaldía se encuentra próxima a ingresar a una segunda fase de mejoramiento y construcción de unidades educativas, con un presupuesto de contingencia ya previsto.

Las declaraciones surgen tras las denuncias de padres de familia de la unidad educativa Metropolitana, que funciona en condiciones precarias. El establecimiento, fundado el 20 de octubre de 2023, atiende a 70 estudiantes y presenta una infraestructura insuficiente, con escombros, restos de mobiliario, pisos de tierra y un patio improvisado, situación que ha generado preocupación en la comunidad educativa.



