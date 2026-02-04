Abandonan a una bebé de un mes en una cancha deportiva de Cochabamba

En un hecho que conmocionó a los vecinos del Distrito 6, una bebé de aproximadamente un mes de nacida fue encontrada abandonada en un rincón de la cancha multifuncional "Inti", ubicada en la zona de Valle Hermoso.

El incidente se registró en la calle Camiri, entre República y Ñuflo de Chávez. Vecinos de la zona, al percatarse de la presencia de la menor en el recinto deportivo, dieron la voz de alerta de inmediato a las autoridades. Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) se desplazó al lugar para rescatar a la pequeña y trasladarla a un centro de salud cercano, donde actualmente recibe atención médica y se encuentra bajo observación.

Llamado urgente a los progenitores

Cinthia Prado, directora de Género Generacional de la Alcaldía, hizo un llamado público a los padres o familiares de la menor para que se apersonen a la brevedad posible.

"Queremos poner en claro que cualquier tipo de problema que tenga la madre, el padre o los familiares, podemos colaborar como municipalidad y como Defensoría", afirmó Prado, enfatizando que la prioridad es el bienestar de la niña.

Las autoridades ya trabajan en la identificación de los responsables:

Cámaras de seguridad: Se procederá a la revisión de grabaciones en los alrededores para identificar quién dejó a la bebé.

Testimonios: Vecinos han aportado información sobre personas que frecuentaban la zona minutos antes del hallazgo.

Línea de contacto: Se ha habilitado el número gratuito 800-140206 para cualquier persona que tenga información sobre la identidad de la pequeña o el paradero de sus familiares.

La bebé permanecerá bajo custodia estatal en un nosocomio hasta que se determine su situación legal y familiar.

