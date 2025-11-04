Al menos 12 heridos tras choque frontal entre minibús y vagoneta en la carretera La Paz–Desaguadero

Un violento choque de frente entre un minibús y una vagoneta dejó al menos 12 personas heridas este martes en la carretera que une el departamento de La Paz con Desaguadero, según informaron fuentes médicas y policiales.

“Son 12 pacientes por colisión, es lo que nos indicaron. Uno de ellos ingresó desorientado, con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico”, detallaron desde la Clínica Cruz Azul.

De acuerdo con el reporte médico, solo uno de los heridos fue trasladado a ese centro debido a su delicado estado de salud. El paciente, identificado como el conductor de uno de los vehículos, fue sometido a una cirugía de urgencia.

“Se le realizaron estudios radiológicos y tomográficos. El paciente está siendo intervenido quirúrgicamente porque presenta un trauma abdominal cerrado”, informó el personal médico.

Los demás heridos fueron evacuados a distintos centros médicos de la zona.

La Policía inició las investigaciones para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play