Interpol y Migración refuerzan controles fronterizos para evitar la salida de exautoridades

En cumplimiento de la Ley de Permanencia Obligatoria para autoridades salientes, Interpol Bolivia y el Servicio Nacional de Migración implementarán estrictos controles en los 31 puntos fronterizos y principales aeropuertos del país.

El objetivo es evitar la salida del territorio nacional de exautoridades que deben permanecer en Bolivia por un periodo de 90 días tras concluir sus funciones, según informó el coronel Juan Carlos Bazoalto, director nacional de Interpol Bolivia.

El coronel explicó que la medida se enmarca en una normativa emitida en 2020, que busca garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública.

“Estamos realizando las coordinaciones respectivas con el Servicio Nacional de Migración para dar estricto cumplimiento a esta ley”, señaló Bazoalto, quien además informó que ya se emitió un memorándum circular instruyendo a todo el personal fronterizo a mantenerse en alerta.

Los controles consisten en la verificación automática de los datos de las personas que intenten salir del país. Una vez que la Contraloría General del Estado entregue la lista oficial de exautoridades con sus respectivas identificaciones, el sistema migratorio activará alertas si alguna de ellas intenta abandonar Bolivia.

En caso de detectarse una salida no autorizada, el hecho será reportado de inmediato al Ministerio Público y a las autoridades policiales competentes.

Bazoalto aclaró que la ley no contempla restricciones para familiares de exfuncionarios, sino únicamente para quienes ocuparon cargos de máxima responsabilidad, como ministros, asambleístas y autoridades ejecutivas de instituciones que administran recursos públicos.

“Nuestro personal ya se encuentra en estado de alerta. La ley está vigente y debe aplicarse con estricto cumplimiento”, concluyó el coronel Bazoalto.

Mira la programación en Red Uno Play