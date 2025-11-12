Magistrado sobre asesinato de juez: "Es un golpe directo a la independencia judicial"

Las investigaciones por el trágico asesinato a tiros de un juez en ejercicio de sus funciones en Cochabamba continúan, y las declaraciones del presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, Cristian Arancibia Valencia, en Que No Me Pierda, ponen de relieve la gravedad "sin precedentes" del hecho y el riesgo que enfrentan los servidores judiciales en el país.

El magistrado Arancibia expresó la sorpresa y la alarma de la institución judicial ante el "fatal y cruento hecho", destacando también la acción del Ministerio Público y la Policía Boliviana que ya ha derivado en dos personas aprehendidas.

Un golpe directo a la independencia judicial

Arancibia enfatizó que el acribillamiento de un juez es un "hecho de gravedad sin precedentes" que no solo segó la vida de un servidor público, sino que constituyó un "golpe a la independencia judicial".

"Este es un hecho de gravedad sin precedentes porque no solamente se ha segado la vida de un servidor público, sino que se ha atentado de forma directa y ha sido un golpe a la independencia judicial que se constituye en un pilar esencial dentro de un Estado constitucional de derecho", dijo.

El presidente de la Asociación de Magistrados señaló que la naturaleza del crimen apunta a una "verdadera organización criminal", lo que demuestra la "alta vulnerabilidad" del Órgano Judicial. Subrayó que los administradores de justicia conocen a diario casos contra personas "muy peligrosas" vinculadas a redes y organizaciones criminales que operan a nivel nacional e incluso están ligadas al crimen internacional, mencionando posibles vínculos con grupos como la banda del PCC y otros.

Cuestionamiento a denuncias en redes sociales

Otro punto crucial de las declaraciones de Arancibia giró en torno a la información difundida por un abogado a través de la red social TikTok antes del fallecimiento del juez. Si bien esta información pudo haber servido como pista inicial, el magistrado hizo una firme aclaración: Al momento de su muerte, el juez no tenía ninguna sanción disciplinaria, sentencia, ni proceso penal en su contra. Arancibia criticó el uso de las redes sociales para "sindicar a libre voz" y de forma "temeraria" a los servidores judiciales, lo cual, según afirmó, se ha vuelto un instrumento diario para "medrar la dignidad y el honor" de las autoridades.

Hizo un llamado a la población a utilizar los mecanismos legales contemplados en la Ley 025 para denunciar la corrupción o solicitar sanciones disciplinarias, en lugar de recurrir a la presión social y el acoso mediático que viven constantemente más de 50 administradores de justicia a nivel nacional.

Pedido de protección y esclarecimiento

Ante la nota dejada junto al cuerpo del juez que lleva un nombre, Arancibia reiteró la solicitud urgente de que el Ministerio Público y la Policía Boliviana pongan "a buen resguardo a los colegas jueces" que podrían correr peligro.

Asimismo, exigió la protección y seguridad para la familia del juez asesinado, quien dejó en la orfandad a un joven de 18 años y era el sustento de su hijo y su madre.

Finalmente, el magistrado concluyó con un llamado a la reflexión sobre la importancia de la independencia judicial, afirmando que un juez solo podrá emitir una decisión justa, probo e imparcial si no recibe "ningún tipo de amenazas internas o externas". Reafirmó el apoyo a la familia doliente y la voluntad de la asociación de instar al Ministerio Público para que el esclarecimiento del hecho sea lo más pronto posible, dando con los autores materiales e intelectuales y desbaratando las organizaciones criminales.

Mira la programación en Red Uno Play