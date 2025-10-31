¡Atención! Esta es la variación que sufrió el dólar paralelo del 27 al 31 de octubre en Bolivia

Durante esta semana, desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre, el portal especializado dolarboliviahoy.com, emitió los reportes diarios sobre la cotización de la divisa estadounidense respecto al mercado paralelo, mostrando variaciones en el tipo de cambio.

Variación que sufrió el dólar paralelo

Lunes 27 de octubre: La divisa estadounidense se cotizó en el mercado paralelo con un precio de venta de 12.52 (BOB), y un precio de compra de 13.65 (BOB).

Martes 28 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta 12.23 (BOB), y un precio de compra de 12.29 (BOB).

Miércoles 29 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 12.10 (BOB), y un precio de compra de 12.14 (BOB).

Jueves 30 de octubre: El dólar paralelo se registró con un precio de venta de 11.94 (BOB), a la venta y el precio de compra de 12.07 (BOB).

Viernes 31 de octubre: El dólar paralelo registra la cifra de 11.84 (BOB) para la venta, y un precio de compra de 11.96 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela sufrió modificaciones respecto a la pasada semana. La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

