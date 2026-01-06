El futbolista camerunés Kevin Olivier Soni es uno de esos jugadores forjados en Europa desde temprana edad y con una trayectoria marcada por la movilidad entre ligas del continente. Nacido el 17 de abril de 1998 en Douala, Camerún, Soni emigró a Francia siendo niño, donde inició su camino en el fútbol profesional y tiene altas chances de llegar a Oriente Petrolero, según información de fuentes cercanas al club cruceño.

Su formación comenzó en las divisiones menores del Paris Saint-Germain, club en el que estuvo entre 2011 y 2014, antes de continuar su desarrollo en el Girondins de Bordeaux. Con este último equipo realizó su debut profesional en 2015, en un partido por la Copa de Francia, dando el primer paso en el fútbol de élite.

A partir de entonces, Soni construyó una carrera itinerante. En Francia, España, Grecia, Turquía, Rumania, Israel y Serbia defendió los colores de clubes como Pau FC, Girona, Espanyol B, Villarreal B, Celta B, Asteras Tripolis, Hatayspor, Rapid București, Hapoel Jerusalem, Bnei Sakhnin y Železničar Pančevo. Su etapa más productiva en términos ofensivos se dio en el fútbol griego, donde logró continuidad y protagonismo.

En el plano internacional, Kevin Soni representó a Camerún en las selecciones Sub-20 y Sub-23, y en marzo de 2022 logró debutar con la selección absoluta, en un partido de clasificación mundialista frente a Argelia. Aunque su presencia en la “León Indomable” ha sido limitada, su convocatoria confirmó su proyección internacional.

A sus 27 años y tras quedar libre a mediados de 2025, Soni encara una nueva etapa con la intención de relanzar su carrera, respaldado por una amplia experiencia en ligas europeas y un perfil ofensivo versátil que le permite desempeñarse como delantero o mediapunta y tiene altas posibilidades de llegar al fútbol boliviano precisamente en Oriente Petrolero.

Mira la programación en Red Uno Play