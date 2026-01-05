"Algunos ganaban más que el presidente": Gobierno tiene identificados a los dirigentes de la COB que se beneficiaron con los $us 18 millones

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Andrés Morales, dio a conocer en Que No Me Pierda (QNMP) que el gobierno tiene identificados a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que se beneficiaron con el dinero del Estado.

"Los tenemos identificados; realizamos una revisión de las planillas que se pagan: si bien no son montos muy significativos, sin embargo, si contrastas con toda la planilla, como los bonos y antigüedad, sobrepasan incluso el sueldo del presidente", informó Morales.

La autoridad señaló que estas planillas serán dadas a conocer a toda la población.

Continuarán las mesas de trabajo

Morales, detalló que durante la jornada de este lunes se instalaron seis mesas de trabajo en la Casa Grande del Pueblo, incorporando distintos sectores sindicales, gremiales y productivos. Morales subrayó que “el diálogo no está roto” y que estas mesas continuarán este martes, ajustando horarios y logística para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Según Morales, los sectores de la COB llegaron inicialmente con una postura inflexible, centrada en la abrogación total del Decreto 5503.

“Su consigna era clara: abrogar el decreto. Sin embargo, nuestro objetivo es explicarles las bondades de la norma y escuchar sus preocupaciones. El decreto es perfectible, pero no podemos dar un paso atrás, porque ya es una medida necesaria para estabilizar la economía”, indicó.

Morales señaló que, a pesar de que algunos dirigentes argumentan que el decreto favorece a las transnacionales y “vende recursos del país”, estas afirmaciones son “totalmente falsas”.

Aclaró que todos los contratos se mantienen dentro de la legalidad y que el decreto solamente agiliza ciertos procedimientos para atraer inversiones estratégicas sin comprometer el patrimonio nacional.

En relación a los planteamientos de los sindicatos sobre la subvención, el viceministro enfatizó que esta era regresiva y no beneficiaba a quienes realmente lo necesitaban.

“Gran parte de ese combustible subsidiado se iba en contrabando, favoreciendo a grupos que no aportaban al bienestar general. Nuestro decreto corrige esa situación y protege las finanzas del Estado”, afirmó.

Morales también alertó sobre los riesgos de ceder ante presiones sectoriales, mencionando que un retroceso en la medida podría generar una fuerte devaluación del tipo de cambio y presionar la inflación, afectando directamente a los sectores más vulnerables. “No hay forma de volver atrás sin comprometer la estabilidad económica del país”, sentenció.

Respecto a los bloqueos y movilizaciones anunciados, Morales insistió en la necesidad de que la población pueda trabajar normalmente.

El viceministro concluyó que el Gobierno mantiene una cultura del diálogo, dispuesto a escuchar y atender las preocupaciones de los sectores que participan de buena fe.

Mira la programación en Red Uno Play