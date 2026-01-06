Eduardo Villegas vuelve a The Strongest después de 11 años y alista el equipo para la nueva temporada

El director técnico, Eduardo Villegas, confirmó este lunes su retorno al banquillo de The Strongest luego de 11 años, y aseguró que asume el desafío con gran entusiasmo, enfocado en la preparación del equipo para el clásico paceño y el arranque de la próxima temporada.

En entrevista con Red Uno, Villegas informó que el trabajo con el plantel ya comenzó, aunque reconoció que no todos los jugadores se incorporaron debido a la situación que atraviesa el país.

“Se arrancó con el trabajo, eso es lo importante. Aún no llegaron todos por las circunstancias que está viviendo el país, los entendemos; están llamando y otros jugadores ya llegaron”, manifestó Villegas.

El estratega explicó que su debut oficial en esta nueva etapa está previsto para el 3 de febrero, y que actualmente su principal objetivo es definir las posiciones clave que el equipo necesita reforzar. Entre ellas, mencionó la incorporación de un marcador central, además de un volante ofensivo, una posición que según indicó, ya no es habitual en otros clubes, pero responde a su propuesta futbolística, así como la búsqueda de jugadores por las bandas.

“Esas posiciones en el campo son las que nos están inquietando mucho. Fuimos por la primera, segunda, tercera y cuarta opción; aún no se concretó, pero seguimos trabajando en ello”, afirmó el entrenador.

Villegas señaló que existen varias contrataciones en carpeta y confía en que puedan concretarse en un plazo prudente. Asimismo, expresó su expectativa de que los temas internos del club se solucionen para no afectar el rendimiento del equipo, que apunta a ser protagonista y conseguir buenos resultados.

Destacó la carga emocional que implica su retorno al Tigre, recordando su anterior paso por la institución, donde logró importantes resultados, y aseguró que vuelve con el compromiso de estar a la altura de la historia del club.

Mira la programación en Red Uno Play