¿Desde cuándo se pagarán los Bs 500 en la Renta Dignidad? Esto dice la Gestora

Este 2026 la Renta Dignidad se incrementará de Bs 350 a Bs 500 para los adultos mayores que no perciben jubilación ni pensiones contributivas; en este sentido, la Gestora dio a conocer que este incremento llegará junto a la boleta de pago de enero.

“Puedes cobrar el incremento de Bs 500 de la Renta Dignidad en la boleta de enero, junto al pago habitual”, anunció en sus redes sociales la Gestora.

La entidad gubernamental también enfatizó que el incremento de Bs 150 está dirigido únicamente a las personas que actualmente perciben Bs 350, es decir, aquellas que no cuentan con ningún tipo de aporte contributivo.

No se necesita de ningún trámite adicional

Desde la Gestora señalaron que no será necesario ningún trámite adicional para acceder al aumento, ya que la institución cuenta con una base de datos consolidada de los beneficiarios.

Pago de pensiones de diciembre ya está disponible

Este 3 de enero de 2026 se inició el pago de las pensiones de diciembre de 2025. Los beneficiarios disponen de dos modalidades principales para el cobro:

Abono en cuenta: Se realizará de forma progresiva durante toda la jornada del sábado.

Pago por ventanilla: Habilitado desde primera hora en las 40 entidades financieras autorizadas en todo el país.

A partir de este lunes 5 de enero, también el pago estaría disponible en el banco PRODEM y Mutual La Primera.

Mira la programación en Red Uno Play