Cómo la élite militar de EE. UU desmanteló la defensa de Maduro

Venezuela despertó este sábado bajo un nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados en su dormitorio por las fuerzas estadounidenses. La operación fue ejecutada por la Fuerza Delta, la unidad de élite más letal del ejército de Estados Unidos.

El humo se eleva desde Fuerte Tiuna, la principal guarnición militar en Caracas, Venezuela, después de que se escucharan múltiples explosiones y aeronaves sobrevolaran la zona, el sábado 3 de enero de 2026. (AP/Matias Delacroix)

Según informó la periodista Jennifer Jacobs de CBS News, el operativo se desplegó de forma simultánea en Caracas y otros puntos clave. La coordinación fue impecable, logrando anular las defensas chavistas desde los primeros minutos de la incursión.

La Fuerza Delta, también conocida como "La Unidad", es el brazo principal de operaciones especiales dedicado a la lucha antiterrorista. Su historial incluye misiones de alto impacto, como la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019.

Un incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, es visto a distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. El ejército de Estados Unidos estuvo detrás de una serie de ataques contra la capital venezolana, Caracas, el sábado, según informaron medios estadounidenses. La Casa Blanca y el Pentágono no han comentado sobre las explosiones ni sobre los reportes de aeronaves sobre la ciudad. Los medios estadounidenses CBS News y Fox News citaron a funcionarios no identificados del gobierno de Trump confirmando que fuerzas estadounidenses estuvieron involucradas. (AFP)

Con base en Fort Bragg, Carolina del Norte, este grupo opera bajo el mando del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC). Se estima que cuenta con cerca de 2,000 efectivos, aunque solo unos 400 son operadores de combate directo.

El proceso de selección para ingresar a este cuerpo es uno de los más rigurosos del mundo militar. Solo uno de cada diez aspirantes logra superar pruebas extremas de resistencia física y mental, como la marcha de 64 kilómetros.

La unidad nació en la década de 1970 por iniciativa del coronel Charles Beckwith, inspirada en el SAS británico. Desde su fundación oficial en 1977, ha intervenido en conflictos globales que definieron la historia contemporánea.

Entre sus hitos destacan la invasión a Panamá en 1989 y la caza de líderes de al-Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre. También tuvieron una participación crucial en la Guerra del Golfo y el asedio de Bengasi en 2012.

La versatilidad de sus agentes permite ejecutar desde rescates de rehenes hasta misiones de espionaje y protección ejecutiva. Esta capacidad fue determinante para sortear la inteligencia venezolana y extraer al mandatario acusado de narcoterrorismo.

Funcionarios estadounidenses confirmaron que la misión fue quirúrgica y no dejó margen de respuesta a las fuerzas locales. El éxito de la extracción reafirma la supremacía operativa de este comando en entornos de alto riesgo.

Con la detención de Maduro, la Fuerza Delta suma un nuevo capítulo a su historial de intervenciones estratégicas. El mundo observa ahora las repercusiones legales de una operación que cambió el rumbo de la región.



Fuente: Infobae.

