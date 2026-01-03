Estos son los cargos que la justicia de EEUU ha presentado en contra de Maduro

El traslado de Nicolás Maduro hacia Nueva York marca el inicio de un despliegue judicial sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos. La Fiscal General, Pam Bondi, confirmó que el procesado enfrentará una serie de audiencias ante el Tribunal de Distrito para formalizar la acusación por narcoterrorismo.

Estos son los delitos:

Conspiración narcoterrorista. Conspiración para importar cocaína. Posesión de ametralladoras. Dispositivos destructivos- Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

El primer eje del proceso se centra en la conspiración corrupta y violenta establecida entre el Cartel de los Soles y grupos irregulares como las FARC. Esta alianza permitió, según el Gran Jurado, el uso de instituciones del Estado venezolano para facilitar la importación de toneladas de cocaína a suelo estadounidense.

Simultáneamente, la Fiscalía imputará cargos por la posesión y el uso estratégico de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estos elementos habrían sido utilizados para proteger las rutas de tráfico y como herramienta de coacción contra los intereses de seguridad nacional de EEUU.

Un tercer frente procesal aborda el impacto social de la droga, acusando a Maduro de "inundar" deliberadamente el país con sustancias adictivas. La evidencia recopilada durante años busca demostrar que el enriquecimiento de la cúpula se logró a expensas de la salud pública estadounidense.

En el ámbito civil y migratorio, el proceso también recoge las denuncias sobre el colapso de servicios públicos en la región debido al éxodo venezolano. El analista William Herrera sostiene que este desastre humanitario convirtió la gestión de Maduro en un problema de seguridad universal que justifica la intervención judicial.

Esta es una noticia en desarrollo mientras el sistema de justicia federal prepara la logística para la comparecencia inicial de los detenidos. Se espera que las autoridades de Nueva York establezcan medidas de seguridad extremas durante todo el desarrollo de este juicio histórico.

Mira la programación en Red Uno Play