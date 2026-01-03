María Corina Machado exige la juramentación de Edmundo González

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, María Corina Machado calificó el suceso como el inicio de la "hora de la libertad" para Venezuela. Según la dirigente, el gobierno estadounidense cumplió su compromiso de aplicar la ley ante la negativa del chavismo a una salida negociada por sus crímenes.

La líder opositora enfatizó que Edmundo González Urrutia, como presidente electo el 28 de julio, debe asumir de inmediato el mandato constitucional y el mando de las fuerzas armadas. Machado hizo un llamado directo a los oficiales y soldados para que reconozcan la nueva autoridad y permitan el restablecimiento del orden soberano.

Con un mensaje de organización, la dirigente aseguró que el movimiento democrático está preparado para tomar el poder y dar paso a una transición inclusiva. Asimismo, pidió a los ciudadanos dentro y fuera del país mantenerse activos y vigilantes ante las instrucciones que se emitirán por canales oficiales.

Finalmente, Machado afirmó que la lucha de años ha valido la pena y que el país se encamina a reconstruir sus instituciones y traer de vuelta a los exiliados. La nota cierra con un mensaje de confianza ciudadana, subrayando que Venezuela será libre "de la mano de Dios, hasta el final".

Comunicado publicado en las redes sociales de María Corina Machado.

