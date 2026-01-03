EEUU revela primera foto de Maduro siendo trasladado hacia Nueva York

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y se encuentra bajo custodia militar. Actualmente está a bordo del buque USS Iwo Jima, según una foto publicada en las redes sociales de la Casa Blanca, en ella se observa a Maduro con los ojos cubiertos y una botella de agua en una mano.

Fuentes oficiales indican que Maduro está siendo trasladado directamente hacia la ciudad de Nueva York para comparecer ante la justicia federal. En dicho distrito pesan sobre él cargos por narcotráfico y conspiración para el narcoterrorismo emitidos por el Departamento de Justicia.

Esta es una noticia en desarrollo que ha generado un impacto inmediato en la geopolítica regional y los mercados internacionales. Se espera que la Casa Blanca ofrezca una rueda de prensa en las próximas horas para brindar detalles técnicos sobre el traslado y el estado legal del detenido.

