TEMAS DE HOY:
Narcotráfico Perrito atropellado Mafia de los Balcanes

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Capturan a dos personas con droga en Villa Tunari, Cochabamba

La pareja escondía la sustancia controlada en medio de sus pertenencias, tenían actitud sospechosa y fueron detectados por la Policía.

Silvia Sanchez

02/09/2025 12:09

Foto Policía Boliviana
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Dos personas, un varón y una mujer, circulaban con actitud sospechosa en el municipio de Villa Tunari, fueron abordadas por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y hallaron sustancias controladas en su poder.

Durante la requisa a sus pertenencias, encontraron una bolsa transparente que contenía 5 bolsas nylon transparente con una sustancia amarillenta.

Tras la prueba de campo, la sustancia dio como resultado positivo para pasta base de cocaína, por lo que la sustancia fue secuestrada y las dos personas aprehendidas.

Los aprehendidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su futuro legal.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:10

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD