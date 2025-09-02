Capturan a dos personas con droga en Villa Tunari, Cochabamba

La pareja escondía la sustancia controlada en medio de sus pertenencias, tenían actitud sospechosa y fueron detectados por la Policía.
02/09/2025 12:09
Escuchar esta nota
Dos personas, un varón y una mujer, circulaban con actitud sospechosa en el municipio de Villa Tunari, fueron abordadas por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y hallaron sustancias controladas en su poder.
Durante la requisa a sus pertenencias, encontraron una bolsa transparente que contenía 5 bolsas nylon transparente con una sustancia amarillenta.
Tras la prueba de campo, la sustancia dio como resultado positivo para pasta base de cocaína, por lo que la sustancia fue secuestrada y las dos personas aprehendidas.
Los aprehendidos fueron remitidos al Ministerio Público, donde se definirá su futuro legal.
