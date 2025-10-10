“¡Venezuela será libre!”: escribió Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz

El Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, por su constante y valiente lucha en favor de la libertad, la justicia y los derechos democráticos en Venezuela.

El presidente del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watne Frydnes, destacó el compromiso y el coraje de la política venezolana, señalando que “mantiene viva la llama de la democracia en medio de la creciente oscuridad”.

Desde la clandestinidad, Machado expresó su gratitud por el reconocimiento internacional y reafirmó su compromiso con la causa democrática venezolana.

“Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, escribió en sus redes sociales.

La galardonada señaló que el premio no solo es un logro personal, sino un homenaje a la resistencia de millones de venezolanos.

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la libertad”, publicó.

Reacciones internacionales

El reconocimiento a Machado generó una ola de reacciones y felicitaciones de líderes políticos y personalidades de todo el mundo.

El exembajador venezolano Edmundo González Urrutia celebró el galardón como un “merecidísimo reconocimiento” a su “larga lucha por la libertad” y destacó con orgullo: “¡La primera Nobel de Venezuela!”.

Por su parte, el también líder opositor Juan Guaidó afirmó que Machado “representa la firmeza, la coherencia y la esperanza de un pueblo que no se rinde”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe se sumó a las felicitaciones con un mensaje en redes sociales:

“¡Viva María Corina! ¡Viva la Democracia! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Colombia!”.

Asimismo, el presidente argentino Javier Milei dedicó un mensaje en X (antes Twitter):

“@MariaCorinaYA, mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. ¡VLLC!”.

Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir el Premio Nobel de la Paz, un hito que refuerza su papel como símbolo de resistencia democrática en América Latina.

