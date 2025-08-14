Con manopla y en moto: Vecinos capturan a delincuente que intentó asaltar a dos menores

La noche del miércoles, vecinos del barrio San Antonio, ubicado en la Zona Pampa de La Isla, lograron capturar a un presunto delincuente que habría intentado asaltar a dos adolescentes junto a otro individuo, quien se dio a la fuga a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, los delincuentes intentaban perpetrar un robo contra los menores de edad. Alarmados por los gritos, varios vecinos salieron de sus casas y lograron reducir a uno de los implicados.

“Estaban asaltando en la esquina a dos menores de edad. Se llamó a la Policía y demoraron media hora en llegar. Como no es la primera vez que esto sucede en el barrio, los vecinos decidimos que vamos a tomar justicia por mano propia”, declaró una vecina, visiblemente indignada.

Agregó que, encontraron en poder del presunto delincuente una manopla metálica, que se presume sería utilizada como arma para amedrentar o agredir a las víctimas.

“No es la primera vez. Anteriormente, atracaron a tres personas en un mismo día”, añadió otra vecina.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad del vecindario muestran el momento exacto en que los vecinos rodean y someten al individuo, quien fue golpeado antes de ser entregado a efectivos policiales.

