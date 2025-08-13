¡Atención viajeros! ¿Qué vuelos operarán en Bolivia durante las elecciones?

Naabol informó que este domingo, jornada de elecciones generales, únicamente se permitirán operaciones de vuelos internacionales en los distintos aeropuertos del país, mientras que los vuelos nacionales estarán suspendidos.

El director regional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos de Santa Cruz, Milton López, explicó en contacto con el programa El Mañero que “para el día de las elecciones tenemos restricciones establecidas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Solamente se permitirán operaciones internacionales provenientes de distintos países; los vuelos locales no tendrán actividad”.

Según López, desde las 00:00 horas del domingo 17 de agosto ya no se realizarán vuelos nacionales. En cambio, se prevé la llegada de nueve vuelos internacionales, incluidos dos de BOA procedentes de Madrid y Miami, cuyos pasajeros serán trasladados posteriormente a los aeropuertos de La Paz y Cochabamba.

Ante esta situación, López recomendó a la población planificar sus viajes con antelación y destacó que se dispondrá de transporte público limitado, como los micros 135 y la línea azul, para facilitar la movilización de pasajeros en la jornada electoral. Además, indicó que los vuelos internacionales contarán con transporte autorizado para el traslado de los pasajeros hacia y desde los aeropuertos.

El TSE ratificó que los vuelos internacionales podrán operar con normalidad, pero enfatizó que no habrá vuelos nacionales durante las elecciones.

El domingo 17 de agosto, más de siete millones de bolivianos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales. Durante esa jornada, la circulación vehicular estará restringida en zonas urbanas y carreteras a nivel nacional.

