Imputan a madre por violencia familiar tras golpear a su hija de 7 años

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Satélite Norte confirmó la aprehensión de una mujer de 23 años, acusada de haber agredido físicamente a su hija de 7 años con un palo de guayaba, luego de que la menor se negara a tender su ropa. El hecho ocurrió el pasado martes en horas de la tarde y ha generado indignación en la opinión pública.

Carlos Almanza, asesor jurídico de la Defensoría, informó que la mujer se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La imputación formal fue presentada por el Ministerio Público por el delito de violencia familiar y doméstica, cuya pena oscila entre dos a cuatro años de cárcel.

El informe psicológico indica que la niña manifestó que no es la primera vez que su madre la agrede. De hecho, existen antecedentes en los archivos de la Defensoría que datan de hace dos años, cuando la menor fue inicialmente entregada a su madre, quien había regresado de trabajar en Chile.

La entrega de la menor se realizó sin autorización de la Defensoría, contraviniendo una derivación oficial al municipio de Santa Cruz, donde debía permanecer al cuidado de su abuela materna.

Actualmente, la menor se encuentra bajo custodia provisional de una tía y del abuelo materno, quienes residen en Santa Cruz. Las autoridades ya realizaron el acta de entrega y una ficha de derivación para que la Defensoría de la capital continúe con el seguimiento del caso.

Almanza también reveló que la mujer tiene tres hijos: una niña de 8 años, la víctima de 7 años, y un bebé de 11 meses. Este último ha sido entregado provisionalmente a su padre biológico y a la abuela paterna, quienes se apersonaron ante la Defensoría para asumir la tutela.

