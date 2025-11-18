Una paloma en China es la nueva sensación viral (y un símbolo de las consecuencias de la comida rápida) tras ser grabada intentando, sin éxito, alzar el vuelo. El ave, que habita en una calle repleta de restaurantes y puestos de comida, engordó tanto, debido a los bocadillos y frituras que le ofrecen los transeúntes, que sus alas ya no pueden soportar su peso.

El video, que circula en redes sociales con la frase "Cuando el estómago vence a las alas", muestra a la "paloma gordita" caminando con dificultad y haciendo un esfuerzo visible por despegar del suelo. A pesar de sus intentos, solo logra levantarse escasos milímetros antes de volver a aterrizar, según publica RT.

La calle de la abundancia

Según reportes de vecinos, el sobrepeso del animal es una consecuencia directa de la generosidad de las personas que transitan por el barrio. Las palomas, conocidas por su sorprendente memoria, suelen regresar una y otra vez a los lugares donde son alimentadas. En este caso, el entorno lleno de restaurantes facilitó un suministro constante de comida poco saludable, como panecillos y frituras.

El resultado es una movilidad severamente limitada para el ave, que ahora debe desplazarse a pie entre vehículos y personas, perdiendo la capacidad esencial para su supervivencia. Alimentar a las aves con comida procesada, pan o frituras tiene graves consecuencias que van más allá del sobrepeso, ya que el exceso de peso afecta su capacidad de volar y escapar de depredadores.

Además, la dieta inadecuada provoca problemas digestivos y las hace susceptibles a enfermedades como la salmonelosis. El riesgo es que estas enfermedades también pueden transmitirse a las personas que conviven cerca de ellas. La conmovedora historia de la paloma es un recordatorio de que, aunque nuestros gestos de alimentarlas puedan parecer amables, el tipo de comida y la cantidad tienen un impacto directo y negativo en su bienestar.

Mira el video:

