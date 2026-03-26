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Ciencia y tecnología

El futuro ya despegó: el coche volador realiza su primer vuelo con público

El vehículo de XPeng Aeroht sorprendió al mundo con una demostración en vivo en China. Puede despegar verticalmente, volar de forma autónoma y promete revolucionar el transporte.

Silvia Sanchez

26/03/2026 12:52

El futuro ya despegó: el coche volador realiza su primer vuelo con público. Crédito: XPeng Aeroht.
Mundo

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El futuro dejó de ser una idea lejana. El coche volador desarrollado por XPeng Aeroht realizó su primer vuelo público tripulado durante el Salón del Automóvil de Guangzhou, marcando un hito en la evolución del transporte.

El vehículo fue pilotado por su fundador, Zhao Deli, quien ejecutó una demostración completa ante medios y asistentes.

Así funciona el coche volador

El modelo forma parte del innovador sistema llamado Land Aircraft Carrier, una especie de “nave nodriza” terrestre que transporta en su interior el módulo volador.

Este vehículo combina dos funciones en uno:

  • Un transporte terrestre de seis ruedas

  • Un módulo aéreo independiente

Cuando llega el momento de volar, el componente aéreo se desacopla automáticamente y se convierte en un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL).

Un vuelo que parece de película

Durante la demostración, el coche volador:

  • Despegó verticalmente

  • Voló hacia adelante y atrás

  • Giró en ambas direcciones

  • Realizó maniobras circulares

  • Aterrizó con precisión

Todo esto ante el público, en lo que fue la primera exhibición completa del sistema de separación y reconexión automatizada.

El módulo aéreo cuenta con seis hélices, cabina panorámica y puede ser controlado con joystick o de forma totalmente autónoma.

Más de 2.000 pedidos

El impacto fue inmediato. La compañía confirmó que ya ha recibido más de 2.000 pedidos del vehículo, con un perfil de compradores compuesto principalmente por empresarios, ejecutivos, celebridades y entusiastas de la aviación.

Producción y futuro

XPeng avanza rápidamente hacia la producción a gran escala. La empresa construye una planta en Guangzhou con capacidad para fabricar hasta 10.000 vehículos voladores al año.

Además, desarrolla nuevos modelos como el X5, un eVTOL de alta velocidad y largo alcance diseñado para viajes interurbanos, que podría entrar en producción en los próximos cinco años.

Más que tecnología: usos reales

El coche volador no solo apunta al lujo o la innovación. También está pensado para:

  • Emergencias médicas

  • Rescates

  • Evacuaciones en edificios

  • Acceso a zonas difíciles

En una primera etapa, será utilizado en experiencias de vuelo controladas y servicios públicos.

El futuro ya está en marcha

Con inversiones millonarias y pruebas avanzadas, XPeng acelera la llegada de una nueva era en la movilidad.

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