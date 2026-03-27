Nuevos concejales apuntan a orden y planificación en Santa Cruz

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, inició el proceso de transición junto a los concejales electos, en una etapa marcada por la coordinación institucional y el anuncio de posibles cambios en el reglamento municipal.

En ese marco, los concejales Carlos Limpias y María Victoria Rosales presentaron sus perfiles en el programa El Mañanero y delinearon los principales desafíos que asumirán en el nuevo Concejo Municipal, destacando la necesidad de una gestión técnica, planificada y orientada a resultados concretos.

Rosales, abogada, emprendedora y docente universitaria, aseguró que su trabajo estará enfocado en la defensa de la niñez, la seguridad ciudadana y la fiscalización de la gestión pública, señalando que busca aportar con un enfoque técnico, pero también humano.

“Las ganas de servir y generar cambios reales en la vida de los cruceños es lo que marcará la diferencia”, afirmó.

Por su parte, Limpias, ingeniero civil con más de 25 años de experiencia en desarrollo urbano y supervisión de obras, enfatizó la urgencia de ordenar la ciudad mediante planificación estratégica.

“Todo está en emergencia, pero lo principal es planificar. No podemos avanzar sin tener claras las prioridades y sin identificar los problemas de manera puntual”, sostuvo.

Ambos concejales confirmaron que una de las primeras tareas será encarar una transición ordenada y transparente en el Concejo Municipal, además de identificar pendientes urgentes en la gestión saliente.

Entre los temas prioritarios se encuentra la redacción y aprobación de la Carta Orgánica Municipal, un proceso que proyectan concluir hasta diciembre, incorporando a instituciones y actores de la sociedad civil.

Asimismo, reconocieron que el municipio atraviesa una situación económica compleja, con “cifras rojas”, por lo que plantean impulsar alianzas público-privadas como alternativa de financiamiento para ejecutar proyectos.

“El sector privado, cuando se siente respaldado y con seguridad jurídica, está dispuesto a contribuir”, señaló Rosales.

La nueva gestión municipal enfrentará múltiples desafíos en áreas clave como planificación urbana, financiamiento y gobernabilidad, en un contexto donde, según los concejales, “todo es urgente” en la ciudad.

Mira la programación en Red Uno Play