¿Cómo están los precios en los mercados previo a Semana Santa?

A pocos días del inicio de las actividades de Semana Santa, los precios de los productos tradicionales se mantienen relativamente estables en los principales centros de abasto.

Comerciantes informaron que existe buena oferta de alimentos típicos de la temporada, como pescado, mariscos, frutas y verduras.

“Sí hay huevitos, el precio ha aumentado un poquito, pero hay”, señaló una vendedora.

Precios de pescado y mariscos

Entre los productos más demandados, el precio de la trucha se comercializa en alrededor de 15 bolivianos la libra, mientras que otros pescados alcanzan hasta 25 bolivianos.

En cuanto a mariscos, las colitas de camarón se ofrecen entre 80 y 130 bolivianos, dependiendo del tamaño.

Verduras y frutas con precios accesibles

Los comerciantes también destacaron una reducción en algunos productos agrícolas.

Zanahoria: entre 10 y 12 bolivianos la cuarta

Arveja: entre 5 y 6 bolivianos la libra

Uva: 5 bolivianos la libra

Manzana: desde 4 a 6 unidades por 10 bolivianos

“Ha bajado el precio de la verdurita”, afirmaron los vendedores.

Posibles ajustes en los próximos días

Según los comerciantes, los precios podrían registrar leves variaciones conforme aumente la demanda en los días previos a la festividad.

“Tal vez va a bajar un poquito, pero después se va a mantener”, indicaron.

Inicio de la festividad

La Semana Santa comenzará con el Domingo de Ramos, mientras que el feriado nacional se cumplirá el Viernes Santo, el 3 de abril.

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