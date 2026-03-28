Conozca todas las actividades litúrgicas por Semana Santa en Santa Cruz

La Basílica Menor de San Lorenzo ha hecho público el cronograma oficial para la celebración de la Semana Santa en Santa Cruz. Este ciclo de fe inicia este viernes 27 de marzo con la presentación de la obra "La Pasión de Jesucristo" a las 19:30 en el atrio.

El Domingo de Ramos, que se celebra este 29 de marzo, contará con múltiples horarios para la bendición de los ramos y la eucaristía. Las ceremonias principales se llevarán a cabo en el atrio de la Catedral desde las 7:00 de la mañana.

Para el martes 31 de marzo, la agenda destaca la Misa Crismal que reunirá a obispos y sacerdotes a las 18:30. Durante el miércoles 1 de abril, el templo dedicará la jornada exclusivamente al sacramento de la confesión en horarios de mañana y tarde.

Domingo de ramos en exteriores de la Catedral de Santa Cruz.

El Jueves Santo iniciará con una celebración especial para enfermos y ancianos a las 10:00, seguida por la Cena del Señor a las 19:00. La noche cerrará con la tradicional adoración al Santísimo Sacramento, extendiéndose hasta las 23:00.

El Viernes Santo es el día de mayor recogimiento, comenzando al mediodía con la meditación de las siete palabras. Posteriormente, a las 17:00 se realizará la Pasión de Jesús, seguida por la solemne procesión del Santo Sepulcro por las calles céntricas.

Las festividades culminarán con la Solemne Vigilia Pascual del sábado a las 20:00 y las misas de Domingo de Resurrección. Los cruceños podrán asistir a los servicios finales en tres bloques horarios para celebrar el cierre de la semana litúrgica.

Cronograma oficial de la Basílica Menor de San Lorenzo.

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