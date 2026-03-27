Deporte y resistencia: Cochabamba vivirá carrera extrema este sábado por los 200 años de la Policía

En el marco del bicentenario de la Policía Boliviana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) organiza la carrera pedestre con obstáculos denominada “Guerreros del Bicentenario”, que se realizará este sábado 28 de marzo en la ciudad de Cochabamba.

El director departamental de la Felcn, Alexander René Barrientos, invitó a la población a sumarse a esta actividad deportiva, destacando que busca conmemorar los 200 años de vida institucional “con resultados exitosos” y promover un espacio de integración y alegría.

La competencia tendrá como punto de concentración el frontis de la Fexco, a partir de las 08:00, mientras que el inicio está previsto para las 09:00. El recorrido será de aproximadamente 8 kilómetros e incluirá más de 10 obstáculos a lo largo del circuito en inmediaciones de la laguna Alalay.

Por su parte, el director del Centro Internacional de Operaciones Caninas, Ariel Rojas, informó que la carrera contará con dos categorías para damas y varones: de 18 a 34 años y de 35 a 60 años. Además, indicó que las inscripciones continuarán el mismo día del evento en el lugar de concentración.

Hasta la fecha, más de 500 participantes ya se registraron para esta actividad que combinará deporte, resistencia física y celebración institucional, en una jornada que reunirá a la población cochabambina en torno a la conmemoración policial.

Mira la programación en Red Uno Play