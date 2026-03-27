“Intentaron huir en un decomiso”: La Aduana se pronuncia por balacera en una avenida de Santa Cruz

De acuerdo a un comunicado emitido por la Aduana Nacional, la Unidad de Control Operativo Aduanero (UCOA) ejecutó la tarde de este viernes una intervención estratégica en la Radial 17 ½ de la ciudad de Santa Cruz. Durante la acción, los efectivos lograron interceptar dos camiones de alto tonelaje que transportaban importantes cantidades de harina de contrabando.

Según detalla la comunicación oficial, en el desarrollo del operativo, uno de los conductores intentó huir y puso en peligro la vida de un funcionario del Grupo de Reacción Inmediata Aduanera. A pesar de las maniobras evasivas y el riesgo generado, el personal logró asegurar uno de los vehículos para su procesamiento legal.

La situación se tornó crítica durante el traslado del camión comisado desde la Villa Olímpica hacia el recinto aduanero. Diversos vehículos particulares intentaron bloquear el paso de la caravana oficial utilizando petardos y detonaciones de armas de fuego.

Los funcionarios mantuvieron una postura firme y coordinada para neutralizar los intentos de obstaculización en la avenida La Barranca. Gracias a este despliegue de seguridad, el cargamento ilícito llegó de manera exitosa y sin daños personales a las instalaciones correspondientes.

La institución estatal reafirmó su determinación de mantener la lucha frontal contra el ingreso de mercadería ilegal al territorio nacional. Asimismo el comunicado indica que estas acciones buscan proteger la estabilidad económica del país y garantizar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en Bolivia.

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