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Policial

Persecución y balacera causan pánico en una avenida de Santa Cruz

Testigos reportaron que los atacantes vestían de civil y abandonaron la escena tras el tiroteo.

Ximena Rodriguez

27/03/2026 18:49

Imagen referencial.

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Una violenta persecución con disparos de arma de fuego generó alerta en la ciudadanía la tarde de este viernes entre el cuarto anillo y la zona de El Trompillo de la capital cruceña. Según relatos de transeúntes, dos vehículos que presuntamente pertenecen a la Aduana Nacional interceptaron a una vagoneta blanca en plena vía pública.

Los testigos presenciales indicaron que el incidente comenzó cerca de la avenida San Aurelio, justo antes del ingreso al túnel donde se escucharon los primeros disparos. Un vehículo rojo y una patrulla habrían seguido de cerca al motorizado afectado, disparando de forma reiterada ante la mirada de los transeúntes.

El operativo irregular culminó en la avenida La Barranca, lugar donde la vagoneta blanca fue impactada y sus tres ocupantes descendieron para huir a pie con rumbo desconocido. Vecinos de la zona señalaron que los perseguidores vestían ropa de civil y abandonaron el lugar rápidamente sin incautar el vehículo siniestrado.

Se espera que el caso sea derivado a las instancias de investigación correspondientes. Hasta el momento no existe un informe oficial que aclare la legitimidad del procedimiento o la identidad de los involucrados en este hecho.

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