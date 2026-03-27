"La fábrica no se cierra": Reconocido cantante argentino presenta a su hijo número 23 y lanza una frase que sacude las redes

En el mundo de la movida tropical, Antonio Ríos es una leyenda por sus hits como "Nunca me faltes". Pero recientemente, el cantante volvió a ser tendencia mundial por una razón mucho más personal: su imparable árbol genealógico.

El récord del "Maestro": 23 hijos y contando

Lo que para muchos sería un caos logístico, para Antonio Ríos es su realidad cotidiana. El artista confirmó que su familia sigue creciendo tras la aparición de Cinnia, una hija de 34 años que acaba de ser reconocida, y la presentación oficial de su hijo número 23.

La estructura familiar de Ríos es digna de una serie de Netflix:

Total actual: 23 hijos (entre biológicos y "del corazón").

Madres: Ha tenido cinco parejas principales, llegando a convivir con cuatro familias en simultáneo .

El lema familiar: "Si te gusta la vaca, tenés que aceptar el ternero", suele decir el cantante para explicar por qué se hizo cargo de todos los hijos de sus parejas.

El polémico paso atrás con la vasectomía

La verdadera bomba viral estalló cuando Ríos desmintió los rumores de 2024 que aseguraban que se había sometido a una vasectomía por pedido de sus hijos.

"No me pienso hacer la vasectomía", sentenció el cantante de 71 años, asegurando que no quiere poner límites al crecimiento de su familia ni a su libertad personal.

Esta declaración encendió un debate feroz en plataformas como X (Twitter) y TikTok, donde los usuarios se dividen entre la admiración por su "vitalidad" y la crítica por la responsabilidad que implica una familia de tal magnitud.

Adicción al sexo y "cero sequía"

Ríos no esquiva las preguntas incómodas. En entrevistas recientes, el "Maestro" confesó que en el pico de su fama se volvió "adicto al sexo" y que la exposición mediática hacía que las fans "se entregaran".

"Nunca tuve sequía" , bromeó el artista, quien sostiene que tener actividad diaria es su secreto para mantenerse joven a los 71 años.

Aunque admite que mantener económicamente a 23 hijos es un reto, asegura que "gracias a Dios, nunca les faltó nada" y que mantiene contacto con todos, desde la mayor de 50 años hasta los más pequeños.

Un fenómeno que trasciende fronteras

La noticia ha saltado de Argentina a países como Chile, Uruguay y México, donde la figura de Ríos es sumamente respetada. El debate está servido: ¿Es una decisión de libertad individual o una falta de responsabilidad familiar en la tercera edad?

Lo único cierto es que, mientras sus canciones siguen sonando en cada fiesta, la vida personal de Antonio Ríos sigue sumando capítulos (y herederos) a una historia que parece no tener fin.

Con datos de Crónica e Infobae.

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