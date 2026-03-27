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Policial

ANH y Policía decomisan más de 3.000 litros de gasolina ilegal en Chuquisaca

El operativo en Sucre permitió la aprehensión de dos personas y la retención de vehículos vinculados al transporte irregular de combustible.

Juan Marcelo Gonzáles

27/03/2026 17:26

CHUQUISACA

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En un nuevo operativo de control, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público, decomisó aproximadamente 3.070 litros de gasolina que eran transportados y acopiados de manera ilegal en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca.

Durante la intervención, se identificó a dos vehículos tipo trufi que trasladaban combustible sin cumplir la normativa vigente.

Operativo

El combustible incautado estaba distribuido en:

  • 38 bidones de 20 litros
  • 2 bidones de 30 litros
  • 1 bidón de 50 litros
  • 11 turriles de 200 litros

Las autoridades procedieron al comiso del carburante, la retención de los vehículos y la aprehensión de dos personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público y esperan su audiencia de medidas cautelares.

Desarticulan redes ilegales

El director distrital de la ANH en Chuquisaca, Ricardo Castellanos, destacó que estos operativos permiten avanzar en la lucha contra el desvío de combustibles.

“Estamos consiguiendo desarticular ciertas redes que se dedicaban a actividades ilegales”, afirmó.

151 placas bloqueadas

En paralelo, la ANH informó que, mediante su sistema de monitoreo tecnológico, se logró identificar y bloquear 151 placas de vehículos vinculados a carguíos irregulares.

Estos motorizados registraron un consumo atípico de aproximadamente 500.000 litros de gasolina en un mes, lo que activó los protocolos de control.

Control tecnológico

La entidad explicó que el uso de herramientas tecnológicas permite detectar patrones sospechosos y prevenir el desvío de combustibles hacia actividades ilícitas, garantizando su correcta distribución en el mercado interno.

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