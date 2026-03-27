“¿De qué privilegios gozan?”: denuncian desaparición de dos implicados en agresión a delivery

La defensa de la víctima de una violenta agresión a un repartidor denunció presuntas irregularidades en el procedimiento policial, al asegurar que dos de los implicados en el hecho “desaparecieron” tras haber sido arrestados junto a un tercer acusado.

Romel Ipamo, defensor de Fabio Justiniano Rea, afirmó que la noche del hecho una patrulla policial trasladó a tres personas; sin embargo, solo una figura actualmente en el proceso judicial. “Se le está mintiendo a la gente. No se sabe el paradero de las otras dos personas. ¿De qué privilegios gozan?”, cuestionó.

El jurista también señaló la ausencia de documentación clave, como la entrevista de campo, el informe policial y el acta de acción directa. “Los policías son responsables. No se puede obstaculizar ni obstruir la justicia”, sostuvo, al exigir que todos los involucrados comparezcan ante las autoridades.

Mientras tanto, Fabio permanece hospitalizado con lesiones de consideración. De acuerdo con su abogado, presenta afectaciones maxilofaciales y existe riesgo de que pierda dos piezas dentales.

“Él ni siquiera agredió a nadie; estaba filmando para dejar constancia del ataque”, indicó Ipamo, quien calificó el hecho como “inhumano”.

La madre del joven, Indira Rea, también exigió esclarecimiento del caso y justicia. “Solo existe un arrestado y las otras personas han desaparecido”, afirmó. Además, confirmó que su hijo sufrió golpes en la cabeza y la mandíbula.

Actualmente, se desarrolla la audiencia de medidas cautelares contra Héctor E. L., señalado como el presunto autor de la agresión. El imputado enfrenta cargos por lesiones graves y leves.

La audiencia cautelar se lleva adelante en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar N° 13 de la capital, mientras la defensa insiste en que existen más responsables y advierte que no permitirá que el hecho quede impune.

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