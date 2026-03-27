Luego de un exhaustivo rastrillaje realizado por diversas unidades especializadas, la Policía Boliviana descartó formalmente la presencia de artefactos explosivos en la zona de El Urubó, en Santa Cruz. En lugar de detonantes, los efectivos hallaron dentro de dos mochilas diversos implementos de uso oficial, entre los que destacan chalecos e insignias pertenecientes a la Felcn.

Las evidencias recolectadas fueron trasladadas de inmediato a las dependencias de la fuerza anticrimen para iniciar las investigaciones correspondientes sobre su origen y propósito. Mientras tanto, el Fiscal asignado al caso permanece en el interior del inmueble secuestrado a Sebastián Marset para continuar con las diligencias periciales pertinentes.

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