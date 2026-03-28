Continúa la inspección a la gasolina; choferes anuncian más controles

Al menos 20 dirigentes del sector del transporte realizaron una inspección al nuevo lote de gasolina importada, presuntamente de procedencia argentina, con el objetivo de verificar su calidad y proceso de distribución.

El secretario ejecutivo de la Federación Chuquiago Marka, Santos, explicó que la fiscalización incluyó el seguimiento desde el ingreso del combustible hasta su almacenamiento en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Hemos ido a ver cómo ha llegado, bajo qué certificación y cómo entra por ducto hasta los tanques”, señaló.

Verificación del proceso

Durante la inspección, los dirigentes observaron el procedimiento técnico que sigue el combustible, incluyendo su paso por laboratorio y el proceso de mezcla para alcanzar el nivel de octanaje requerido.

Según explicaron, la mezcla contempla un porcentaje de hasta el 10% o 12%, de acuerdo a lo establecido.

También se realizó el seguimiento al despacho de cisternas, verificando que salgan con precintos y certificaciones correspondientes.

Sin irregularidades, pero con observaciones

Los transportistas indicaron que, en esta primera inspección, no se detectaron irregularidades.

“No hemos encontrado nada, pero hay que decirlo, no somos ingenieros”, aclaró el dirigente.

Sin embargo, aseguraron que cuentan con informes y certificaciones del proceso observado.

Nuevas fiscalizaciones

El sector anunció que continuará con las verificaciones, incluyendo controles en surtidores desde el próximo lunes, en coordinación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Vamos a ir con ingenieros a hacer una fiscalización sorpresiva para ver qué tipo de gasolina se está vendiendo”, indicó.

Además, plantearon la contratación de una empresa privada para reforzar los controles.

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