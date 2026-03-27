Gobierno abre acceso a financiamiento para pequeños productores

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó sobre una nueva normativa que busca fortalecer el acceso al financiamiento para pequeños productores del país.

Se trata de la Ley 157/2023-2024, ya sancionada, que permitirá que terrenos pequeños puedan ser considerados legalmente como medianos de manera ágil y gratuita.

Acceso a créditos más accesibles

Según explicó la autoridad, esta medida permitirá que los productores puedan utilizar sus tierras como garantía para acceder a créditos en mejores condiciones.

“Significa que el productor va a poder ir al banco, poner su bien como garantía y acceder a créditos más baratos y favorables”, señaló.

El objetivo es facilitar el ingreso del sector productivo al sistema financiero formal.

En espera de promulgación

La ley aún debe ser promulgada por el presidente Rodrigo Paz para entrar en vigencia, lo que abrirá nuevas oportunidades para el sector.

Justiniano aseguró que, una vez promulgada, los productores podrán acudir a entidades bancarias en el corto plazo.

Alcance de la medida

El ministro aclaró que la normativa está dirigida exclusivamente a pequeños productores individuales y no a comunidades.

Asimismo, destacó que el beneficio alcanzará a distintas regiones del país, incluyendo occidente, oriente, norte y sur.

Impulso al desarrollo productivo

La autoridad afirmó que esta medida representa un avance importante para dinamizar la producción y fortalecer la economía.

Además, aseguró que el Ministerio acompañará el proceso para garantizar que los productores puedan aprovechar estos beneficios.

Mira la programación en Red Uno Play